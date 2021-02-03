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Биржевые индексы США выросли на 1,4-1,6%
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Биржевые индексы США выросли на 1,4-1,6% на ожиданиях отчетности крупных компаний, свидетельствуют результаты торгов. Промышленный индекс DJIA вырос на 1,58% до 30688,00 пункта,... ПРАЙМ, 03.02.2021
новости, рынки, индексы, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли на 1,4-1,6% на ожиданиях отчетности крупных компаний, свидетельствуют результаты торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос на 1,58% до 30688,00 пункта, индекс общего рынка S&P 500 поднялся на 1,39% до 3862,23 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,56% до 13612,78 пункта.
Трейдеры продолжают внимательно следить на квартальными финансовыми отчетами американских компаний. Во вторник после закрытия основных торгов ожидается публикация результатов крупных технологических компаний — в частности, Amazon и Alphabet. Alphabet, которая впервые отчитается о прибыли своего подразделения Google Cloud, по итогам торгов прибавила 1,38% в то время как акции Amazon выросли на 1,11%.