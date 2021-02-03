3 февраля — Dow Jones. Основные фондовые индексы США во вторник выросли. S&P 500 поднялся на 52,45 пункта, или на 1,4%, до 3826,31, Dow Jones Industrial Average вырос на 475,57 пункта, или на 1,6%, до 30,687,48, а Nasdaq Composite Index прибавил 209,38 пункта, или 1,6%, до 13612,78. Бунт на Уолл-стрит. Зачем "разгоняют" акции американских аутсайдеров

В целом на этой неделе мировые фондовые рынки стабилизировались после неспокойного января, когда сильные колебания акций отдельных компаний, признаки замедления экономики США и опасения насчет скорости вакцинации и новых мутаций коронавируса оказывали давление на биржи. Настроение инвесторов улучшилось благодаря позитивным корпоративным отчетам ведущих компаний, а также снижению уровня заболеваемости коронавирусом в США и некоторых других странах с развитой экономикой.

Квартальные отчеты Amazon.com и Alphabet были опубликованы уже после закрытия рынков. Акции технологических гигантов в 2021 году продолжают повышаться, благодаря чему индекс Nasdaq Composite с начала года набрал 5,6%.

Amazon.com впервые заявила о квартальной прибыли свыше 100 млрд долларов, чему способствовал резкий рост предпраздничных онлайновых покупок вынужденными соблюдать карантин людьми. Компания также сообщила, что ее основатель Джефф Безос покинет пост генерального директора и перейдет на должность исполнительного председателя. После закрытия рынков акции компании выросли на 0,6%.

Alphabet тоже сообщила о рекордной квартальной прибыли, после чего ее акции подскочили на 6%.

"Планка для технологических компаний был установлена довольно высоко" перед началом сезона отчетности, сказал Хани Редха, управляющий портфелем смешанных классов активов в PineBridge Investments. "В целом мы видим, что технологические фирмы по-прежнему получают очень высокую прибыль", – добавил он.

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 1,105% от 1,077% в понедельник.

Инвесторы также внимательно следят за переговорами в Вашингтоне насчет очередного пакета финансовой помощи пострадавшим от коронавируса. Группа сенаторов-республиканцев в понедельник предложила собственный план поддержки пострадавшей от пандемии экономики США на сумму около 618 млрд долларов, включающий прямые выплаты по 1000 долларов многим совершеннолетним американцам. В это предложение не входят многие меры, к которым склоняются демократы, например, выплаты правительствам штатов и местным властям, а также план повышения минимальной заработной платы до 15 долларов в час.

"По-прежнему есть надежда, что партии придут к какому-то общему знаменателю", – прокомментировал Редха. По его словам, утверждение обеими партиями менее крупного пакета мер по сравнению с программой стоимостью 1,9 трлн долларов, которую предложил президент Джо Байден, станет позитивным фактором для акций, поскольку это даст возможность принять дополнительные стимулирующие меры позже в ходе его президентства.

На зарубежных биржах торги прошли с сильным ростом. Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 1,3%.

Индийский S&P BSE Sensex поднялся на 2,5%. Правительство Индии в понедельник изложило планы стимулирования экономического роста и увеличения расходов на здравоохранение.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский Hang Seng – 1,2%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ