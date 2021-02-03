МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в январе вырос до 52,7 пункта с 48 пунктов в декабре, сообщает исследовательская организация Markit. Мишустин рассказал, как главы регионов должны помогать местному бизнесу

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил 52,7 балла и, заметно поднявшись с декабрьского показателя 48, указал на возобновление расширения деловой активности по всему сектору сферы услуг России. Умеренный рост деловой активности положил конец трехмесячной последовательности спада. Согласно полученным сообщениям, рост был связан с усилением клиентского спроса и увеличением новых продаж", — говорится в сообщении.

Как отмечает Markit, в целом рост новых заказов был скромным. Увеличение общих объемов продаж, по-видимому, было вызвано усилением внутреннего клиентского спроса. Новые экспортные заказы падают 11-й месяц подряд, но в январе сокращение было минимальным за 5 месяцев. Бизнес предостерегли от перехода на четырехдневную неделю

"Российские поставщики услуг сообщили о возвращении к расширению в январе, поскольку объемы производства и новых заказов незначительно увеличились. По имеющимся данным, спрос со стороны клиентов усилился, при этом некоторые компании демонстрируют нагрузку на производственные мощности, поскольку объемы незавершенных заказов выросли впервые с ноября 2017 года. В результате сокращение занятости замедлилось до незначительной степени", — отметила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

И в целом, по ее словам, данные за январь свидетельствуют о "более ярком" начале года — производители и поставщики услуг в РФ зафиксировали рост клиентского спроса и значительный рыночный оптимизм, при том что давление на цены начало снижаться.