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Индекс Мосбиржи снижается на старте торгов
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Индекс Мосбиржи на старте торгов снижается на 0,25%, сообщает торговая площадка. Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 75,93 рубля, евро — на 25 копеек, до 91,49... ПРАЙМ, 03.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте торгов снижается на 0,25%, сообщает торговая площадка.
Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 75,93 рубля, евро — на 25 копеек, до 91,49 рубля, следует из данных Мосбиржи.