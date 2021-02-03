МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на старте торгов снижается на 0,25%, сообщает торговая площадка.

Курс доллара в начале торгов снижается на 28 копеек, до 75,93 рубля, евро — на 25 копеек, до 91,49 рубля, следует из данных Мосбиржи.