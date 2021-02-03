МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 25 по 31 января после близкого к рекордному роста на предыдущей неделе снизился на 2,9 пункта и составил 74,6 пункта. Названы четыре категории товаров, которые резко подорожают в России

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Из всех товаров набора средний чек на прошлой неделе вырос только по антисептикам — на 9%, до 324 рублей. По остальным позициям он снизился, сильнее всего – по медицинским маскам (на 12%, до 82 рублей). По перчаткам средний чек уменьшился на 7% (до 129 рублей), по кусковому мылу – на 5% (до 79 рублей), по туалетной бумаге — на 2% (до 60 рублей), по лимонам — на 2% (до 45 рублей), по гречке — на 1% (до 80 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,9 пункта — до 74,6 пункта. Промышленные товары в декабре подорожали на 1,5%

"Заметнее всего снизился средний чек на медицинские маски, что связано с меньшим объемом покупаемой упаковки. Рост среднего размера затрат на приобретение антисептиков может быть связан с ослаблением ограничительных мер и возможностью сотрудников выйти в офисы, что потребовало от работодателей покупок большей емкости антисептиков", — отмечают аналитики "Платформы ОФД".

Продажи товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе в среднем просели на 6%. На заключительной неделе января, которая следовала за периодом выплаты заработной платы, расходы россиян в магазинах были ожидаемо ниже, рассуждают аналитики. В целом, по их мнению, ситуация говорит о достаточности в домохозяйствах средств индивидуальной защиты.

Продажи медицинских масок снизились на 20%, далее следуют антисептики и кусковое мыло (на 4%), перчатки и гречка (на 3%) и лимоны (на 2%). Выросли только продажи туалетной бумаги (на 1%).