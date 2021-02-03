МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,1 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 47,5 пункта.