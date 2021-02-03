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Индекс деловой активности в еврозоне в январе снизился до 47,8 пункта
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Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,1 пункта,... ПРАЙМ, 03.02.2021
еврозона, индекс деловой активности, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе снизился до 47,8 пункта с декабрьских 49,1 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 47,5 пункта.