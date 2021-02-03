МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут в среду на фоне публикации статистики, превзошедшей прогнозы аналитиков, и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Чистая прибыль Amazon выросла на 83% в 2020 году

По состоянию на 17.39 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,18%, до 30631,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,29%, до 13650,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 3832 пункта.

Оптимизм и рисковые настроения трейдеров поддерживают статистика, оказавшаяся лучше ожиданий, и корпоративные отчетности компаний Amazon и Alphabet. Позднее в ходе торгов также будут обнародованы данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Аналитики прогнозируют, что показатель в январе снизился до 56,8% с 57,2% месяцем ранее.

Ранее в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала статистические данные, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 174 тысячи. При этом эксперты прогнозировали рост показателя всего лишь на 49 тысяч. Alphabet закрыла четвертый квартал 2020 года с рекордной прибылью

Тем временем, акции Amazon растут в цене на 0,03%, после того как компания отчиталась о росте чистой прибыли за минувший год почти в два раза, до 21,331 миллиарда долларов. Ценные бумаги Alphabet дорожают на 6,61%. Ранее американский холдинг сообщил, что чистая прибыль по итогам 2020 года увеличилась на 17,2%, до 40,269 миллиарда доллара.

В то же время участники торгов оценивают новости вокруг пакета стимулирования экономики. Администрация президента США Джо Байдена пытается согласовать в конгрессе пакет стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов.

Помимо этого, рынки продолжают восстанавливаться после напряженной ситуации с взлетом цен на акции некоторых компаний. "Тот факт, что рынки немного остыли после ажиотажа вокруг торговли частными инвесторами, вселяет немного оптимизма. Каждый раз, когда рынки становятся более стабильными, инвесторы вздыхают с облегчением", — полагает стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman), чье мнение приводит агентство Блумберг.