ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Биржи США незначительно колеблются на корпоративных отчетах и статистике, свидетельствуют результаты торгов. Европейские биржи закрылись разнонаправленно

Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,11%, до 30722,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,10%, до 3830,08 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ буквально в последние минуты торгов ушел в минус, снизившись на 0,02%, до 13610,54 пункта.

Рынки поддерживала от падения корпоративная отчетность Amazon и Alphabet.

Также индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 58,7% с декабрьских 57,7%, сообщил Институт управления поставками США.