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Биржи США колеблются на корпоративных отчетах и статистике
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Биржи США незначительно колеблются на корпоративных отчетах и статистике, свидетельствуют результаты торгов. Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,11%, до 30722,61... ПРАЙМ, 04.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 4 фев — ПРАЙМ. Биржи США незначительно колеблются на корпоративных отчетах и статистике, свидетельствуют результаты торгов.
Промышленный индекс DJIA вырос по итогам дня на 0,11%, до 30722,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,10%, до 3830,08 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ буквально в последние минуты торгов ушел в минус, снизившись на 0,02%, до 13610,54 пункта.
Рынки поддерживала от падения корпоративная отчетность Amazon и Alphabet.
Также индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 58,7% с декабрьских 57,7%, сообщил Институт управления поставками США.