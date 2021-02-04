МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США растут в четверг в ожидании статистики рынка труда и новой порции корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро в ожидании статистики по рынку труда США

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1%, до 30660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 13449 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 3829,88 пункта.

Инвесторы следят за признаками того, что восстановление экономики США продолжится, несмотря на большое количество случаев обнаружения инфицирования коронавирусом и новые его штаммы, против которых существующие прививки могут быть менее эффективными, что чревато новыми ограничительными мерами.

В этом свете интерес для рынка представляет статистика первичных заявок на пособие по безработице, которую обнародуют позднее в четверг. Аналитики ждут снижения этого количества на 17 тысяч за прошлую неделю по сравнению с предыдущей, до 830 тысяч заявок. Фондовые биржи Европы умеренно растут на макростатистике

"Динамика сейчас указывает на осторожный оптимизм: рынок возвращается к фундаментальным показателям. Волатильность сохранится, но рынки в конечном итоге будут расти", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный стратег J.P. Morgan Private Bank Грейс Петерс (Grace Peters).

Кроме того, трейдеры ждут новой порции корпоративной отчетности в США. Так, инвесткомпания Carlyle Group, фармацевтическая Bristol-Myers Squibb и табачная Philip Morris International должны раскрыть свои финансовые показатели за минувший квартал до открытия торгов, а автопроизводитель Ford Motor и компания Snap, которой принадлежит приложение для социальных сетей Snapchat, планируют опубликовать отчет о прибылях и убытках после их закрытия.