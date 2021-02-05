ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли на хорошей макростатистике, свидетельствуют данные торгов на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи. Европейские биржи закрылись в основном ростом

Промышленный индекс DJIA вырос на 1,08%, до 31055,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,09%, до 3871,74 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,23%, до 13777,74 пункта.

В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, опустилось на 33 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 779 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя на 17 тысяч, до 830 тысяч.