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Биржи США выросли на хорошей макростатистике
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Биржевые индексы США выросли на хорошей макростатистике, свидетельствуют данные торгов на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи. Промышленный индекс DJIA вырос на 1,08%, до... ПРАЙМ, 05.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли на хорошей макростатистике, свидетельствуют данные торгов на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи.
Промышленный индекс DJIA вырос на 1,08%, до 31055,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,09%, до 3871,74 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 1,23%, до 13777,74 пункта.
В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, опустилось на 33 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 779 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя на 17 тысяч, до 830 тысяч.