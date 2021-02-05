5 февраля — Dow Jones. S&P 500 в четверг поднялся до рекордной отметки после выхода свежей статистики, показавшей, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось по сравнению с предыдущей неделей. Фондовые биржи АТР закрылись в минусе после роста ранее

Инвесторы следят за признаками продолжения восстановления экономики, несмотря на высокий уровень заболеваемости коронавирусом и появление новых мутаций, против которых действующие вакцины могут быть менее эффективными. Между тем вакцинация в США ускоряется, что дает надежду на более быстрое восстановление позднее в этом году. Ажиотаж вокруг акций некоторых компаний, которые стали крайне популярными на интернет-форумах в последнее время, спал.

"Сейчас пришло время осторожного оптимизма: рынок вернулся к фундаментальным показателям, – сообщила Грейс Питерс, инвестиционный аналитик J.P. Morgan Private Bank. – Волатильность сохранится, но рынки в конечном итоге будут постепенно расти".

S&P 500 в четверг вырос на 41,57 пункта, или на 1,1%, до 3871,74, поставив шестой в 2021 году рекорд на закрытие торгов. Nasdaq Composite поднялся на 167,20 пункта, или на 1,2%, до 13777,74, также обновив максимум. Dow Jones Industrial Average прибавил 332,26 пункта, ли 1,1%, закрывшись на отметке 31055,86, что всего на 0,4% меньше максимума 20 января.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось с 847 000 неделей ранее до 779 000, но по историческим меркам осталось высоким. Холодная погода, всплески заболеваемости Covid-19 и угроза новых более заразных мутаций вируса внесли свой вклад в общее замедление рынка труда этой зимой, что задерживает восстановление, как говорят экономисты.

Инвесторы ждут следующих шагов в направлении нового пакета налогово-бюджетных стимулов в США. В среду вечером президент Джо Байден в ходе общения с представителями Демократической партии дал понять, что готов ограничить круг лиц, которые получат по 1400 долларов.

"На мой взгляд, такая гибкость – это хороший знак", – отметила Питерс, поскольку это может повысить шансы на скорое принятие следующего законопроекта об антикризисных мерах.

"Рынок предполагает, что стоимость новых стимулов составит примерно 1 трлн долларов. Любая цифра выше этой будет позитивна для фондового рынка, – добавил она. – Это один из факторов поддержки, на который мы рассчитываем во 2-м квартале и далее".

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась с 1,129% до 1,140%.

В Европе панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,6%.

В Азии большинство ведущих индексов снизились. Японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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