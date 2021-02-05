МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торговых площадок. Биржи США выросли на хорошей макростатистике

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46%, до 3518,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,21%, до 2358,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,35%, до 29216,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,15%, до 3092,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,09%, до 6839,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,29%, до 28715 пунктов.

Инвесторы из Азии обратили внимание на динамику закрытия американских рынков в четверг. Ключевые фондовые индексы США выросли накануне примерно на 1%. Оптимизм был обусловлен макростатистикой. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 января, опустилось на 33 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 779 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения показателя на 17 тысяч, до 830 тысяч. Количество заявок снижается вот уже третью неделю подряд.

Эти данные поддерживают ожидания преодоления экономического кризиса, вызванного реакцией властей на коронавирус. Аналитик Federated Hermes Льюис Грант (Lewis Grant) отмечает, что, несмотря на по-прежнему высокую заболеваемость в мире "свет в конце туннеля" уже виден, поскольку применяемая вакцина начинает показывать свою эффективность.

"В то время как продолжают появляться новые варианты (коронавируса – ред.), мы начинаем видеть доказательства влияния вакцины на количество госпитализаций и смертельных исходов", — приводит агентство Франс Пресс слова Гранта.