ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США выросли в пятницу на 0,3-0,6% на оптимизме по поддержке экономики, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы закрылись разнонаправленно на региональной статистике

Промышленный индекс DJIA вырос на 0,30% до 31148,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,39% до 3886,79 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,57% до 13856,30 пункта.

Трейдеры обращали внимание на статистику по безработице в США, которая, по данным минтруда, неожиданно снизилась до 6,3% в январе. Аналитики полагали, что показатель останется на уровне прошлого месяца в 6,7%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 49 тысяч при прогнозе роста на 50 тысяч.

Также помогло индексам решение демократов в конгрессе, которые одобрили в обеих палатах предварительный план по стимулированию экономики. Президент США Джо Байден ранее предложил объем пакета поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

В то же время трейдеры обратили внимание на то, что дефицит торгового баланса США снизился в месячном выражении в декабре 2020 года на 3,5% до 66,6 миллиарда доллара при прогнозе снижения до 65,7 миллиарда доллара.