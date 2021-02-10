МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 1 по 7 февраля после недельного снижения возобновил рост, поднявшись на 1,6 пункта — до 76,2 пункта. Эксперт рассказала, если ли смысл стирать нетканые маски

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером роста по среднему чеку стали перчатки, по которым он подскочил на 11% — до 143 рублей. Также средний чек подрос по кусковому мылу (на 6%, до 84 рублей), медицинским маскам (на 2%, до 84 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 61 рубля) и гречке (на 1%, до 81 рубля). Снизился он только по антисептикам (на 11%, до 289 рублей), а по лимонам сохранился на прежнем уровне (45 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 1,6 пункта — до 76,2 пункта. Минфин высказался о введении минимальных цен на пиво

Объем продаж товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе в среднем вырос на 6%. Как отмечают аналитики "Платформы ОФД", больше всего выросли продажи антисептиков (на 11%) и перчаток (на 13%), что связано с продолжающимся возвращением сотрудников в офисы и на рабочие места вне дома. По их оценке, немалую долю затрат в этих категориях взяли на себя работодатели.

Продажи гречки выросли на 7%, кускового мыла — на 6%, туалетной бумаги — на 4%, медицинских масок — на 1%. Просели они только по лимонам (на 4%).