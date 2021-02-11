ВАШИНГТОН, 11 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США не смогли удержать очередные рекорды, которых достигли ранее в среду, и закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы в основном растут на корпоративных новостях

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,20%, до 31438,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,25%, до 13972,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на незначительные 0,03%, до 3909,9 пункта.

Новостной фонд торгов остался прежним — общий оптимизм относительно стимулирования экономики конгрессом и новости о растущей кампании по вакцинации населения США от коронавируса.