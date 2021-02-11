11 февраля — Dow Jones. Американские фондовые рынки в среду колебались. Инвесторы, по всей видимости, взяли паузу после роста индексов до рекордных максимумов. Фондовые биржи Азии закрылись ростом

По итогам торгов индексы закрылись разнонаправленно. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, S&P 500 завершил торги почти без изменений, Nasdaq Composite упал на 0,3%.

При этом инвесторы рассчитывают на то, что предложенная Джо Байденом программа стимулирования экономики с бюджетом в 1,9 трлн долларов поможет экономике оправиться от пандемии, а вакцинация от Covid-19 снизит число жертв. Оптимизм инвесторов связан и с корпоративной финансовой отчетностью, которая в целом превзошла ожидания.

"Пока растут оценки прибыли, будут расти и котировки акций, – говорит управляющий директор и портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management Эндрю Слиммон. – Превышение фактических финансовых показателей над прогнозами оказалось столь существенным потому, что результаты компаний были сильно недооценены".

Согласно данным FactSet, отчетность за 4-й квартал опубликовали уже почти 70% компаний из S&P 500, и их общая прибыль выросла на 5,1%, что значительно лучше ожидавшегося падения на 9,2%. В 3-м квартале общая прибыль снизилась на 5,6%. В 1-м квартале этого года общая прибыль, как предполагается, повысится на 21%.

Акции агрегатора такси Lyft утром набрали 5,5%. Годовой убыток компании сократился, что говорит о постепенном движении к прибыльности. Сегодня после окончания торгов о результатах должен отчитаться его конкурент Uber Technologies. Бумаги Uber подорожали на 3%.

Акции социальной сети Twitter, которая сообщила о расширении аудитории в праздничный сезон, набрали 9,1%.

Бумаги Coca-Cola упали менее чем на 0,1% вслед за тем, как производитель газированных напитков заявил, что ожидает рост органической выручки в 2021 году на 7%-9%.

Акции Cisco Systems, отчитавшейся о снижении выручки и прибыли за 2-й финансовый квартал, подешевели на 4,4%.

Бумаги Oracle опустились на 0,9%, акции Walmart – на 1%. Как сообщила The Wall Street Journal, администрация Байдена на неопределенный срок отложила план вынужденной продажи американского бизнеса TikTok группе компаний, включающей Oracle и Walmart, на котором ранее настаивали США.

Инфляционная статистика, важный индикатор состояния экономики, показала, что потребительские цены в январе медленно и стабильно повышались.

"Этим данным будет уделено излишнее внимание, поскольку мы прошли через беспрецедентный период, – сказал Альтаф Кассам, директор инвестиционной стратегии в State Street Global Advisors в Европе. – Очевидно, что на фоне мерцают некоторые инфляционные сигналы, однако в последнее время показатели инфляции были достаточно низкими".

Инвесторы обеспокоены, что восстановление потребительского спроса и очередная масштабная стимулирующая программа могут привести к резкому росту инфляции или слишком сильно увеличить дефицит бюджета, пояснил Кассам.

Доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 1,132% с 1,156% во вторник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 0,2%.

В Китае Shanghai Composite вырос на 1,4% до максимума с августа 2015 года. Завтра в регионе начнется празднование китайского Нового года. Акции производителя алкогольных напитков Kweichow Moutai подорожали на 5,9% до рекордного максимума.

По словам Вэй Вэй Чуа, портфельного управляющего Mirae Asset Global Investments, оптимизм насчет экономики Китая, улучшение корпоративных финансовых показателей и глобальная вакцинация в последнее время поддержали настроение на рынках.

Крупный объем новых фондов взаимных инвестиций, а также рост количества индивидуальных инвесторов, покупающих акции через мобильные приложения, также привели к вливанию новых средств на рынки, добавил Чуа. "Это цикл положительной обратной связи, и люди не хотят упустить возможность на рынках", – пояснил он.

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,9%, японский Nikkei 225 повысился на 0,2%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com, Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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