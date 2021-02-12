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Биржи США незначительно колеблются на закрытии в четверг
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Биржи США незначительно колеблются на закрытии в четверг, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA снизился на 0,02%, до 31430,70 пункта, индекс широкого рынка S&P... ПРАЙМ, 12.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 фев — ПРАЙМ. Биржи США незначительно колеблются на закрытии в четверг, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился на 0,02%, до 31430,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,17%, до 3916,38 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,38%,до 14025,77 пункта.
Инвесторы продолжают отыгрывать сезон корпоративных отчетностей. В то же время недельная статистика по рынку труда США оказалась хуже прогнозов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, снизилось на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 793 тысяч заявок. Аналитики ожидали снижения до 757 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения — до 812 тысяч с 779 тысяч.
Рынки также ожидают ясности с пакетом стимулирования экономики США. В конце прошлой недели палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.