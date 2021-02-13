ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы S&P 500 и NASDAQ обновили рекорды по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи выросли на оптимизме по восстановлению экономики

На закрытии нью-йоркской фондовой биржи промышленный индекс DJIA вырос на незначительные 0,09%, до 31458,53 пункта, индекс общего рынка S&P 500 повысился на 0,47%, до 3934,90 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,50%, до 14095,47 пункта.

Рекорды индексов не раз обновлялись на протяжении недели, которая ознаменовалась умеренно оптимистичными новостями о рынке труда и росте ВВП США, а также подготовкой к очередному стимулированию экономики в конгрессе.