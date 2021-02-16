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Российский фондовые индексы обновили локальные максимумы
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Российский рынок акций на старте торгов вторника пробил вверх психологические отметки: индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов, а РТС – выше 1500 пунктов, обновив максимумы с... ПРАЙМ, 16.02.2021
индексы, биржи, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов вторника пробил вверх психологические отметки: индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов, а РТС – выше 1500 пунктов, обновив максимумы с 15 и 21 января соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Затем индексы несколько отступили от достигнутых максимумов: индекс Мосбиржи вернулся под "круглую" отметку, а РТС пытается удержаться выше 1500 пунктов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника рос на 0,17% — до 3487,69 пункта (максимально поднимался до 3510,77 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1501,54 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,35% — до 63,52 доллара за баррель.