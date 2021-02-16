МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте торгов вторника пробил вверх психологические отметки: индекс Мосбиржи поднялся выше 3500 пунктов, а РТС – выше 1500 пунктов, обновив максимумы с 15 и 21 января соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль подрастает к доллару и евро в начале дня

Затем индексы несколько отступили от достигнутых максимумов: индекс Мосбиржи вернулся под "круглую" отметку, а РТС пытается удержаться выше 1500 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск вторника рос на 0,17% — до 3487,69 пункта (максимально поднимался до 3510,77 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1501,54 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,35% — до 63,52 доллара за баррель.