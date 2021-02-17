МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 8 по 14 февраля возобновил снижение, опустившись на 2 пункта — до 74,2 пункта. Торговые сети предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером снижения на прошлой неделе стали медицинские маски – по ним средний чек опустился на 10%, до 76 рублей. Кроме того, средний чек снизился по перчаткам (на 8%, до 132 рублей), антисептикам (на 1%, до 285 рублей) и кусковому мылу (на 1%, до 83 рублей). Вырос он только по туалетной бумаге (до 62 рублей), лимонам (до 46 рублей) и гречке (до 83 рублей) — по всем трем товарам прирост составил 2%.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2 пункта и составил 74,2 пункта. Картофель и морковь подорожали в России более чем на треть

Объем продаж товаров набора в денежном выражении на минувшей неделе в среднем вырос на 1%. Эксперты "Платформы ОФД" отметили, что фиксировалось заметное снижение покупок средств индивидуальной защиты — масок и перчаток на 11%, а антисептиков на 12%. "Это может быть связано как с достаточным наличием указанных категорий товаров в офисах и на рабочих местах, так и с заявлением представителя ВОЗ об отсутствии рекомендаций по использованию перчаток", — предположили аналитики.

В то же время продажи остальных товаров увеличились: гречки – на 7%, кускового мыла – на 4%, туалетной бумаги – на 2%, лимонов – на 1%.