ВАШИНГТОН, 19 фев — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились на 0,4-0,7% по итогам четверга, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи снизились на отчетности компаний

Промышленный индекс DJIA снизился на 0,38%, до 31494,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,44%, до 3914,02 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ упал на 0,72%, до 13865,36 пункта.

Американские биржи снижаются на фоне общемировых тенденций после отчетности ряда компаний.

Давление на индексы оказал также ряд макроэкономических статданных, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи заявок. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 765 тысяч.

Кроме того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.