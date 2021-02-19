19 февраля — Dow Jones. Американские фондовые индексы в четверг снизились, причем спад на рынке возглавили акции телекоммуникационных и технологических компаний. Азиатские фондовые биржи в основном снижаются

В последние дни инвесторы на фондовых рынках взяли паузу после роста с начала 2021 года. Фондовые управляющие видят много причин для беспокойства, от завышенных оценок акций в некоторых сегментах рынка до темпов восстановления экономики США.

На минувшей неделе число заявок на пособие по безработице в США выросло до 861 000, превзойдя прогнозы экономистов.

Однако многие участники рынка сохраняют оптимизм в отношении акций. Они указывают на вероятное принятие дополнительных налогово-бюджетных мер стимулирования, что должно подстегнуть экономический рост и прибыль компаний в 2021 году наряду с возобновлением нормальной работы секторов, серьезно пострадавших от пандемии.

"Вакцинация значительно продвинулась в США, и эволюция коронавируса проходит довольно благоприятно", – пояснил Бастьен Дрю, старший аналитик по макроэкономике в CPR Asset Management, указав на снижение числа заболевших и госпитализированных.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 119,68 пункта, или на 0,4%, до 31493,34 пункта. S&P 500 снизился на 17,36 пункта, или на 0,4%, до 3913,97 пункта, а Nasdaq Composite упал на 100,13 пункта, или на 0,7%, до 13865,36 пункта.

Снижение на рынке акций возглавили технологические гиганты, такие как Facebook и Zoom Video Communications, чьи бумаги потеряли не менее 1%.

При этом акции компании Twilio, которая занимается облачными коммуникационными решениями, подскочили на 7,7%, после того как аналитики Piper Sandler повысили их целевую стоимость с 475 долларов до 550 долларов.

Бумаги GameStop колебались между ростом и падением, закрывшись с понижением на 11,0%. В Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США состоялись слушания о причинах январского ралли акций компании, в рамках которого бумаги достигали 483 долларов за акцию, но затем обвалились, в четверг закрывшись по 40,69 доллара за акцию.

Акции Walmart упали на 6,5%, после того как ретейлер опубликовал результаты за 4-й квартал и заявил, что повысит почасовую оплату труда примерно 425 000 сотрудников.

Акции Palantir Technologies продолжили дешеветь, они потеряли 7,1%. На этой неделе компания, которая занимается сбором и анализом данных, отчиталась об убытке за 4-й квартал и дала понять, что темп роста ее продаж может замедлиться.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%. В четверг многие европейские компании отчитались о финансовых результатах.

Акции британского банка Barclays подешевели на 4,4%, так как предложенный им дивиденд разочаровал некоторых инвесторов.

Торги на азиатских фондовых рынках завершились разнонаправленно. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng упал на 1,6%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,2%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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