ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США изменились в пятницу незначительно, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи выросли на сильной статистике и в рамках коррекции

Промышленный индекс DJIA закрылся в точности "по нулям" на отметке в 31494,32 пункта, высокотехнологичный NASDAQ повысился на 0,07%, до 13874,46 пункта, и лишь индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,19%, до 3906,71 пункта.