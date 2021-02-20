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Основные биржевые индексы США незначительно изменились в пятницу
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Основные биржевые индексы США изменились в пятницу незначительно, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA закрылся в точности "по нулям" на отметке в 31494,32... ПРАЙМ, 20.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы США изменились в пятницу незначительно, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA закрылся в точности "по нулям" на отметке в 31494,32 пункта, высокотехнологичный NASDAQ повысился на 0,07%, до 13874,46 пункта, и лишь индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,19%, до 3906,71 пункта.