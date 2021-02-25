МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 15 по 21 февраля снизился вторую неделю подряд – он опустился на 0,7 пункта, до 73,5 пункта. В России раскрыли подробности идеи продуктовых карточек

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Средний чек на прошлой неделе снизился по медицинским маскам (на 8%, до 70 рублей) и перчаткам (на 1%, до 131 рубля). По туалетной бумаге и гречке он сохранился на уровне 62 рубля и 83 рубля соответственно. По остальным товарам средний чек вырос: по лимонам — на 2% (до 47 рублей), по антисептикам — на 1% (до 287 рублей), по кусковому мылу — на 1% (до 84 рублей). Женщины чаще обращаются за реабилитацией после COVID-19, чем мужчины

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 73,5 пункта.

Объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем вырос на 8%. Сильнее всего оказался рост по лимонам (21%), мылу (11%) и перчаткам (10%). Продажи остальных товаров также подросли: антисептиков — на 6%, медицинских масок и туалетной бумаги — на 3%, гречки — на 2%.

Аналитики "Платформы ОФД" отметили, что на прошлой неделе многие россияне получили зарплату, что закономерно повлияло на рост продаж товаров "коронавирусного набора". При этом уже не первую неделю подряд заметен тренд на постепенное снижение среднего чека покупок средств индивидуальной защиты — ее покупают меньшими упаковками. Эксперты объясняют это достаточностью запасов этих товаров в офисах и домах россиян.