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Доверие потребителей к экономике Германии выросло лучше прогноза
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Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk... ПРАЙМ, 25.02.2021
индекс доверия потребителей, германия, новости, экономика, рынки, макроэкономика, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до минус 14,3 пункта. Показатель февраля был пересмотрен до минус 15,5 пункта с минус 15,6 пункта.
Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в феврале вырос до 8 пунктов с 1,3 пункта в январе. Индекс ожидания роста заработных плат в феврале вырос до 6,5 пункта с минус 2,9 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" выросла до 7,4 пунктов с 0 пунктов в январе.
"Потребители несколько оправляются от шока, который поразил их после жесткой изоляции в середине декабря. Недавнее снижение числа заражений и начавшиеся кампании по вакцинации вселяют надежду на то, что меры будут смягчены в ближайшее время", — говорится в релизе.