МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в марте вырос до минус 12,9 пункта с пересмотренного уровня февраля в минус 15,5 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk. ВВП Германии в четвертом квартале снизился меньше прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до минус 14,3 пункта. Показатель февраля был пересмотрен до минус 15,5 пункта с минус 15,6 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в феврале вырос до 8 пунктов с 1,3 пункта в январе. Индекс ожидания роста заработных плат в феврале вырос до 6,5 пункта с минус 2,9 пункта месяцем ранее. "Готовность потребителей покупать" выросла до 7,4 пунктов с 0 пунктов в январе.

"Потребители несколько оправляются от шока, который поразил их после жесткой изоляции в середине декабря. Недавнее снижение числа заражений и начавшиеся кампании по вакцинации вселяют надежду на то, что меры будут смягчены в ближайшее время", — говорится в релизе.