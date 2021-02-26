МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно снижаются после падения на американском рынке в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,84%, до 3519,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,62%, до 2297,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,79%, до 29233,12 пункта. Южнокорейский KOSPI рухнул на 3,29%, до 2997,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,09%, до 6691,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 3,05%, до 29251 пунктов.

Участники торгов обратили внимание на сильное снижение на американских биржах. Так, по итогам торгов четверга основные индексы США упали на 1,8-3,5%. Инвесторы, таким образом, оценили данные по динамике ВВП страны. Минторговли сохранило оценку падения ВВП США в 2020 году на уровне в 3,5%. Это сильнейшее снижение экономики страны с 1946 года и первое с 2009 года. Польша потирает руки. Что заставит США уступить по "Северному потоку 2"

Кроме того, аналитики отмечают, что на рынках существует беспокойство по поводу возможного ускорения инфляции на фоне восстановления экономики после кризиса пандемии коронавируса. Это будет способствовать повышению ставок мировых центробанков, что негативно отразится на рынке акций. Также влияние на инвесторов оказывают значительные потери крупных американских технологических компаний.

"Рынок акций содрогается в ожидании более высоких ставок, а также потерь в технологическом секторе", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение стратега National Australia Bank Тапаса Стриклэнда (Tapas Strickland).