ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправлено, промышленный индекс DJIA упал на 1,51%, до 30927,23 пункта, свидетельствуют результаты торгов. Европейские биржи снизились на общемировой динамике

Также снижался индекс широкого рынка S&P 500 (на 0,48%, до 3810,99 пункта), зато после ряда провальных сессий вырос высокотехнологичный NASDAQ (на 0,56%, до 13192,34 пункта).

На торги влияла в целом позитивная статистика, согласно которой доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, а расходы — на 2,4%. При этом аналитики ждали менее сильного роста доходов — на 9,5%, и более сильного по расходам — 2,5%.

Также ожидается одобрение палатой представителей пакета стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов — эту новость рынки уже в целом отыграли на протяжении ряда недель.