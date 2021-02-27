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2021
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Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправлено
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Биржи США закрылись разнонаправлено, промышленный индекс DJIA упал на 1,51%, до 30927,23 пункта, свидетельствуют результаты торгов. Также снижался индекс широкого рынка S&P 500... ПРАЙМ, 27.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Биржи США закрылись разнонаправлено, промышленный индекс DJIA упал на 1,51%, до 30927,23 пункта, свидетельствуют результаты торгов.
Также снижался индекс широкого рынка S&P 500 (на 0,48%, до 3810,99 пункта), зато после ряда провальных сессий вырос высокотехнологичный NASDAQ (на 0,56%, до 13192,34 пункта).
На торги влияла в целом позитивная статистика, согласно которой доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, а расходы — на 2,4%. При этом аналитики ждали менее сильного роста доходов — на 9,5%, и более сильного по расходам — 2,5%.
Также ожидается одобрение палатой представителей пакета стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов — эту новость рынки уже в целом отыграли на протяжении ряда недель.