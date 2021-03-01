МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающих отраслях РФ в феврале вырос до 51,5 пункта с 50,9 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit. Российский бизнес запросит новые меры господдержки у правительства

"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, поднялся в феврале до 51,5 баллов после январского показателя 50,9, указав на умеренный рост в обрабатывающих отраслях России. Общее расширение было наивысшим с апреля 2019 года", — говорится в сообщении.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

По данным организации, общему улучшению способствовал более быстрый рост объемов производства в середине первого квартала. Устойчивый рост был самым резким с августа прошлого года и во многом связан с усилением спроса. Экономист рассказал, когда случится "неизбежный обвал" мировой экономики

Как отмечает Markit, приток новых заказов увеличился и темпы роста были максимальными с августа 2020 года. Помимо увеличения потребительского спроса, участники исследования отметили, что привлечение новых клиентов помогло увеличить продажи. В отличие от тенденции общего количества новых заказов, объемы новых экспортных заказов в феврале снова упали. Темпы снижения замедлились по сравнению с январскими, но, тем не менее, в целом были стабильными.

"Российские производственные компании вновь указали на многообещающий старт 2021 года, поскольку деловая конъюнктура улучшилась второй месяц подряд. Рост производства и новых заказов ускорился, несмотря на сложные условия внешнего спроса. И снова сбои в цепочке поставок были особенно очевидны, поскольку сроки выполнения заказов в наибольшей степени увеличились с мая 2020 года. Дефицит поставщиков и рост транспортных расходов заметно подняли цены на сырье. Однако компании имели возможность отреагировать самым быстрым ростом отпускных цен за шесть лет", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.