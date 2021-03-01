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Индекс PMI промышленности еврозоны в феврале вырос до 57,9 пункта
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 57,9 пункта с 54,8 пункта в январе, сообщает... ПРАЙМ, 01.03.2021
индекс pmi, еврозона, новости, промышленность, экономика, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 57,9 пункта с 54,8 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до 57,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.
PMI в области промышленного производства Германии в феврале, по окончательным данным, вырос до 60,7 пункта с 57,1 пункта в январе, что стало максимумом более чем за 3 года. При этом прогноз величины показателя соответствовал предварительной оценке в 60,6 пункта.
Во Франции при этом индикатор в феврале вырос до 56,1 пункта с 51,6 пункта в январе. Аналитики ожидали роста показателя до 55 пунктов, что соответствовало предварительной оценке.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.