МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 57,9 пункта с 54,8 пункта в январе, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Германия ужесточит контроль на границе с Францией

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя до 57,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

PMI в области промышленного производства Германии в феврале, по окончательным данным, вырос до 60,7 пункта с 57,1 пункта в январе, что стало максимумом более чем за 3 года. При этом прогноз величины показателя соответствовал предварительной оценке в 60,6 пункта.

Во Франции при этом индикатор в феврале вырос до 56,1 пункта с 51,6 пункта в январе. Аналитики ожидали роста показателя до 55 пунктов, что соответствовало предварительной оценке.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.