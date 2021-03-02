ВАШИНГТОН, 2 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в первый весенний день года закрылись в плюсе на оптимизме по ожиданию мер поддержки экономики, показав лучший рост с июня, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи закрылись ростом на макростатистике

По состоянию на 00.00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,95%, до 31535,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,01%, до 13588,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,38%, до 3901,75 пункта.

Как сообщает CNBC, это лучший показатель с июня прошлого года.

Эксперты отмечают, что этому способствовали новости о близящейся крупномасштабной "поддержке" экономики США. Так, в субботу палата представителей конгресса одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Кроме того, позитив вызван одобрением к "экстренному" применению третьей американской вакцины от COVID-19.