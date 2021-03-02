2 марта — Dow Jones. Фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом. Длившееся неделю ралли доходности американских гособлигаций приостановилось, ослабив обеспокоенность инвесторов перспективами повышения процентных ставок. Биржи Азии закрылись преимущественно ростом

S&P 500 подскочил на 90,67 пункта, или 2,4%, до 3901,82, показав самый большой процентный рост за одну сессию с 5 июня прошлого года. Dow Jones Industrial Average вырос на 603,14 пункта, или 1,9%, до 31535,51, а Nasdaq Composite – на 396,48 пункта, или 3%, до 13588,83.

На прошлой неделе все три индекса снизились под давлением упавшего технологического сектора. Их восстановление в понедельник происходило на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США (ориентира стоимости заимствований на мировых рынках) с пятничных 1,459% до 1,444%.

Рынок акций, в особенности технологический сектор, в последние сессии попали под удар из-за волатильности на рынках гособлигаций. Рост доходности долгосрочных облигаций, вызванный улучшением экономических перспектив, делает акции технологических и других быстро растущих компаний, менее привлекательными для инвесторов. Даже с учетом роста понедельника Nasdaq остается на 3,6% ниже достигнутого 12 февраля рекордного уровня закрытия торгов.

На прошлой неделе доходность облигаций взмыла вверх, и это поставило под вопрос перспективу длительного сохранения низких процентных ставок, благодаря которой в прошлом году наблюдалось ралли акций. Кроме того, повысилась вероятность завершения мягкой денежно-кредитной политики, применяемой ФРС для борьбы с инфляцией.

После того как палата представителей приняла пакет мер на 1,9 трлн долларов, Байден в выходные призвал сенат к быстрым действиям. Демократы стремятся оформить пакет мер до 14 марта, когда должны истечь некоторые федеральные пособия по безработице.

Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что рост доходности гособлигаций и нарастающее инфляционное давление могут дестабилизировать фондовый рынок, особенно в свете ожидаемых огромных федеральных расходов в рамках пакета стимулирующих мер Байдена.

"Опасения насчет рефляции сводятся к масштабам стимулирования, – говорит Брайан О'Райли, директор по рыночной стратегии в Mediolanum International Funds. – Рынок закономерно задается вопросом о том, что считать избыточным".

Между тем, согласно вышедшим в понедельник данным, в феврале производственная активность в США росла самыми быстрыми темпами с начала пандемии. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками за февраль составил 60,8 пунктов против январских 58,7. Прогноз экономистов предполагал, что индекс составит 58,9 пункта. Значения индекса выше 50 указывают на рост активности.

Позднее на этой неделе должны выступить несколько представителей ФРС, и инвесторы будут внимательно следить за этими выступлениями, пытаясь уловить признаки обеспокоенности доходностью гособлигаций.

"Эта неделя будет ключевой", – говорит Андреа Карцана, фондовый управляющий в лондонской Threadneedle Investments. По его словам, если ФРС не попытается подавить ожидания усиления инфляции, доходность может продолжить рост, и это всколыхнет рынок акций.

"Полагаю, волнения или волатильность останутся с нами, пока не прояснится позиция центральных банков", – отмечает Карцана.

Улучшение инвестиционных настроений было заметно и вне США. Так, панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 1,8%. Возглавили рост акции розничных и туристических компаний, судьба которых зависит от восстановления экономической активности.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite набрал 1,2%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ