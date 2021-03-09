ВАШИНГТОН, 9 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправленно — промышленный индекс DJIA вырос до значений, близких к рекордным, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ резко упал, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут на общем оптимизме

DJIA в ходе торгов поднимался до рекордных значений выше 32 тысяч пунктов, но к закрытию вырос лишь на 0,97% до 31801,91 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 умеренно снизился на 0,54% до 3821,22 пункта, тогда как NASDAQ обрушился на 2,41% до 12609,16 пункта.

Инвесторы сохраняют общий оптимизм по экономике, поскольку конгресс готовится принять, а президент Джо Байден — подписать 2-триллионный пакет поддержки экономики, а ФРС и американский минфин заверяют, что сильной инфляцией новое стимулирование не грозит. Вместе с тем, инфляционные опасения продолжают давить на акции технологических компаний — ряд инвесторов опасаются, что они переоценены.