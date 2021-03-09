9 марта — Dow Jones. Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос, в то время как цены на гособлигации США падают шестую неделю подряд, подрывая спрос на акции технологических компаний. Азиатские фондовые биржи закрылись в основном снижением

DJIA на момент написания статьи вырос на 1,5%. Успешные шаги в сторону принятия нового законопроекта о налогово-бюджетных стимулах в США улучшили экономические перспективы. S&P 500 поднялся на 0,2%.

Nasdaq Composite, тем временем, опустился на 1,6%. Рост доходности облигаций снижает привлекательность акций роста, в частности бумаг технологических гигантов.

Акции Apple подешевели на 4%, акции Tesla упали на 5,7%. Бумаги Netflix и Facebook снизились более чем на 2%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 1,594%. В пятницу она составила 1,551%, достигнув максимума с февраля 2020 года. Кроме того, многие инвесторы продолжают следить за темпами роста доходности.

"Хотя воздействие повышающихся ставок несколько ослабло, на наш взгляд, очень важно следить за этим, – полагает Лиза Эриксон, директор по традиционным инвестициям в U.S. Bank Wealth Management. – Очевидно, что ставки нацелены на повышение на фоне возобновления нормальной работы экономики, поэтому многое зависит от скорости и темпов их роста".

Сенат США на выходных одобрил антикризисную программу Джо Байдена стоимостью 1,9 трлн долларов. Во вторник по вопросу утверждения программы должна проголосовать палата представителей. Как ожидается, дополнительные бюджетные расходы ускорят темпы восстановления экономики и активизируют инфляцию. По мере улучшения перспектив фондовые управляющие выводят средства из гособлигаций и акций технологических компаний и вкладывают их в секторы, которые должны восстановиться вместе с экономикой, например банковский и нефтегазовый.

"Стимулирующие выплаты населению существенно поддержат рост, учитывая, что потребители составляют значительную часть экономики США, – комментирует Шаниэль Рамджи, фондовый управляющий Pictet Asset Management. – Фундаментальная сила экономики США, укрепляющиеся ожидания насчет окончательного принятия законопроекта о стимулах, а также ожидания роста инфляции из-за нефти, по всей видимости, продолжат двигать вверх доходность гособлигаций".

Технологический сектор в последние недели откатывается из-за вакцинации и макроданных, указывающих на начавшееся восстановление экономики. Nasdaq Composite на прошлой неделе упал более чем на 2%, снизившись третью неделю подряд. Инвесторы ставят на то, что крупнейшие медийные, коммуникационные и торговые компании столкнутся с замедлением темпов роста по мере снятия карантинных ограничений.

"Основной посыл сейчас идет с рынка облигаций, а технологический сектор США испытывает трудности из-за текущей нормализации стоимости капитала, – говорит Сами Чаар, старший экономист Lombard Odier. – Участники рынка сейчас осознают, что идет восстановление. Потоки денежных средств перераспределяются, лучше адаптируясь к циклическому восстановлению".

Между тем акции General Electric повысились на 4,7% и приблизились к трехлетнему максимуму. The Wall Street Journal сообщила, что она близка к сделке стоимостью 30 млрд долларов по объединению своего бизнеса лизинга самолетов с ирландской AerCap.

Бумаги Athene Holding поднялись на 6,3% вслед за тем, как она объявила о слиянии с Apollo Global Management.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 набрал 2,1% при поддержке банковского сектора. По словам аналитиков, европейский фондовый рынок выигрывает от перераспределения средств инвесторов в пользу акций стоимости.

В Азии большинство ведущих индексов снизились. Китайский Shanghai Composite потерял 2,3%, гонконгский Hang Seng – 1,9%. Инвесторы анализировали признаки того, что китайские законодатели примут дополнительные меры для ограничения роста задолженности и предотвращения формирования пузырей на рынках.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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