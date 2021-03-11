МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, перешел к росту после трех недель снижения — за период с 1 по 7 марта он составил 74,9 пункта, поднявшись на 4 пункта. Центробанк ждет замедления годовой инфляции со второй половины марта

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе средний чек вырос по кусковому мылу — на 18%, до 95 рублей. Также он увеличился по антисептикам (на 7%, до 318 рублей) и медицинским маскам (на 3%, до 64 рублей). По остальным товарам средний чек сохранился на прежнем уровне: по перчаткам — 120 рублей, по туалетной бумаге — 62 рубля, по лимонам — 47 рублей, по гречке — 83 рубля. Эксперт прогнозирует опережающий рост цен на жилье в ряде регионов

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей поднялся на 4 пункта и составил 74,9 пункта.

При этом объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем вырос на 15%. Такое увеличение связано как с периодом получения заработной платы, так и с предпраздничным потребительским поведением, когда люди более склонны к покупкам, пояснили аналитики.

"В преддверии праздника 8 марта заметно выросли покупки подарочных вариантов мыла, что оказало влияние на недельный фон продаж данной категории в целом (объем продаж в денежном выражении вырос на 61%). А наблюдавшийся рост среднего чека антисептиков больше связан с обновлением запасов этого товара работодателями", — отмечают в "Платформе ОФД".

Продажи остальных товаров из "коронавирусного набора" также увеличились: антисептиков — на 21%, медицинских масок — на 20%, перчаток и гречки — на 14%, лимонов — на 13%, туалетной бумаги — на 10%.