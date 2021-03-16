МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют уверенный рост, следуя оптимистичным настроениям на американских биржах накануне, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи выросли в ожидании заседания ФРС

По состоянию на 7.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24%, до 3428,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 2183,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,63%, до 29012,96 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,45%, до 3059,46 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,01%, до 6841,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 29976,83 пункта.

Во вторник инвесторы Азии продолжили тенденцию, начатую американскими трейдерами накануне. Биржи США в понедельник закрылись ростом — до 1% по основным индексам. Надежды на восстановление экономики страны перевешивают опасения рынков по поводу возможного роста инфляции из-за ожидаемой массированной финансовой поддержки правительства.

Ожидания всплеска деловой активности во второй половине года, подкрепленные пакетами госвливаний и действиями центральных банков, подталкивают инвесторов к покупкам рисковых активов.

"Вслед за вновь появляющимся оптимизмом акции снова становятся привлекательными покупками… Рынки продолжают двигаться в ожидании поствирусного бума. По крайней мере, это доминирующий нарратив прямо сейчас. Экономика, подстегиваемая очередным раундом стимулов, резко вырастет, когда вирус будет взят под контроль и все вернется в норму", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).