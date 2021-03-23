23 марта — Dow Jones. Фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом. Nasdaq Composite прибавил 162,31 пункта, или 1,2%, поднявшись до 13377,54 и отыграв часть позиций, потерянных на прошлой неделе. S&P 500 вырос на 27,49 пункта, или на 0,7%, до 3940,59, а Dow Jones Industrial Average – на 103,23, или 0,3%, до 32731,20. Европейские биржи умеренно выросли в отсутствие значимых факторов

Инвесторы продолжают внимательно следить за рынком облигаций, где на прошлой неделе наблюдалось падение цен на американские бумаги. В понедельник 10-летние казначейские облигации частично восстановились, их доходность опустилась с 1,729% до 1,682%.

Доходность гособлигаций росла семь недель подряд, оказывая давление на те сегменты фондового рынка, которые выигрывали от сохранявшихся несколько лет низких процентных ставок. В частности, от увеличения долгосрочной стоимости заимствований пострадали акции технологических компаний.

Многие инвесторы ожидают дальнейшего повышения доходности гособлигаций на фоне ускорения темпов роста экономики, что бросит вызов технологическому сектору, который в 2020 году был одним из двигателей фондового рынка.

"Сейчас потенциал роста доходности американских бондов перевешивает потенциал ее снижения", – полагает Эдвард Смит, аналитический директор по распределению активов в Rathbone Investment Management. По его словам, акции, принесшие исключительную доходность в прошлом году, вряд ли теперь смогут продемонстрировать такие результаты.

Это не значит, что инвесторам нужно отказаться от акций технологических фирм, говорит Смит. По его словам, бумаги Apple, Microsoft и Facebook в некоторые дни роста доходности гособлигаций доказали свою устойчивость. При этом фондовым управляющим следует проявить осторожность в отношении сегментов рынка с завышенными оценками, в частности акций производителей электромобилей, считает Смит.

Инвесторы также внимательно наблюдают за ФРС, чтобы понять, отреагирует ли она на рост доходности гособлигаций. ФРС пока заявляет, что она не обеспокоена этим обстоятельством.

Согласно данным, опубликованным в понедельник Национальной ассоциацией риелторов (NAR), продажи на вторичном рынке жилья США в феврале упали на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне дефицита предложения и сильных морозов, охвативших ряд регионов страны. Экономисты ожидали, что продажи снизятся на 2,8%.

По сравнению с февралем предыдущего года продажи выросли на 9,1%. В 2020 году на рынке жилья наблюдался бум, что было обусловлено исторически низкими процентными ставками, а также стремлением американцев приобретать более просторное жилье для удаленной работы в условиях пандемии коронавируса.

Турецкая лира в понедельник упала более чем на 7% до 7,78 за доллар после неожиданной смены управляющего центробанком в конце прошлой недели. Турецкий фондовый рынок на этих новостях тоже рухнул. Индекс Borsa Istanbul 100 потерял 9,8%.

Падение лиры может усилить беспокойство инвесторов насчет активов на развивающихся рынках, полагает Джейн Фоули, директор Rabobank по валютной стратегии. Она отмечает, что вкупе с опасениями насчет траектории движения доходности американских гособлигаций падение турецкой валюты означает, что на финансовых рынках "еще есть много пространства для волатильных торговых условий".

В Европе панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%. Торги на азиатских фондовых биржах завершились неоднозначно. Shanghai Composite вырос на 1,1%, Hang Seng опустился на 0,4%, а Nikkei 225 упал на 2,1%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com и Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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