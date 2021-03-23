МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на продолжающихся опасениях по инфляции, свидетельствуют данные торгов. Биржи США выросли на падении доходности госдолга

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% — до 3402,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2194,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,41%, до 28479 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,55%, до 3018,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6751,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 29155,5 пункта.

Инвесторы по-прежнему опасаются ускорения инфляции. Это, в свою очередь, может привести к повсеместному ужесточению денежно-кредитной политики, что лишит рынки поддержки, необходимой для выхода из кризиса после пандемии и дальнейшего восстановления.

"Проблема для рынков риска заключается в том, что инфляция будет оставаться открытым вопросом в ближайшие 12 месяцев, если не дольше", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, давление на китайские рынки оказывают политические факторы. Накануне минфин США ввел санкции против двух высокопоставленных руководителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. США и их союзники обвиняют власти КНР в ущемлении прав уйгурского преимущественно мусульманского населения Синьцзяна.

В то же время китайская поисковая система Baidu провела вторичный листинг на бирже Гонконга на 3,1 миллиарда долларов. Акции компании дорожали на 3,4%.