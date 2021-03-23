Фондовые биржи Азии снижаются на опасениях по инфляции
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на продолжающихся опасениях по инфляции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,19% — до 3402,56 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,26%, до 2194,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,41%, до 28479 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,55%, до 3018,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6751,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 29155,5 пункта.
Инвесторы по-прежнему опасаются ускорения инфляции. Это, в свою очередь, может привести к повсеместному ужесточению денежно-кредитной политики, что лишит рынки поддержки, необходимой для выхода из кризиса после пандемии и дальнейшего восстановления.
"Проблема для рынков риска заключается в том, что инфляция будет оставаться открытым вопросом в ближайшие 12 месяцев, если не дольше", — сказал агентству Франс Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).
Кроме того, давление на китайские рынки оказывают политические факторы. Накануне минфин США ввел санкции против двух высокопоставленных руководителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. США и их союзники обвиняют власти КНР в ущемлении прав уйгурского преимущественно мусульманского населения Синьцзяна.
В то же время китайская поисковая система Baidu провела вторичный листинг на бирже Гонконга на 3,1 миллиарда долларов. Акции компании дорожали на 3,4%.
https://1prime.ru/Index/20210323/833297572.html