24 марта — Dow Jones. Фондовые индексы США во вторник упали. Инвесторы анализировали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, посвященные состоянию американской экономики. Европейские биржи в основном снизились на рисках по коронавирусу

S&P 500 снизился на 30,07 пункта, или на 0,8%, до 3910,52, Nasdaq Composite упал на 149,85 пункта, или на 1,1%, до 13227,70, а Dow Jones Industrial Average потерял 308,05 пункта, или 0,9%, опустившись до 32423,15.

Выступая на слушаниях в конгрессе, Пауэлл и Йеллен сообщили, что, благодаря вакцинации, ожидают сильного восстановления экономики в этом году. При этом оба подчеркнули, что восстановление еще далеко от завершения. Пауэлл сказал, что не ожидает, что пакет стимулирования стоимостью 1,9 трлн долларов вызовет нежелательное ускорение инфляции, добавив, что у центрального банка имеются инструменты для противодействия чрезмерному росту ценового давления.

Инвесторы также переоценивают прогнозы по поводу быстрого и масштабного восстановления мировой экономики. Ранее в этом году такие ожидания привели к увеличению ставок на то, что компании, чувствительные к восстановлению экономики, получат выгоду. На настрой рынка также влияет повышение числа случаев коронавируса в Европе и недавнее продление карантинных мер в Германии, Франции и Италии.

Рынок облигаций стабилизируется. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается третий день подряд. Во вторник она опустилась до 1,637% против 1,682% в понедельник. Ожидания восстановления экономики способствовали росту доходности гособлигаций в последние недели, создавая проблемы для компаний технологического и других секторов, получающих значительную выгоду от низкой цены заимствований.

"Основное внимание по-прежнему привлекает динамика доходности гособлигаций, – говорит Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald. – Ожидания насчет роста инфляции значительно окрепли, поэтому у рынка возник резонный вопрос: что собирается делать ФРС?"

Многие инвесторы все еще прогнозируют мощное восстановление экономики в 2021 году, но некоторые ждут новых доказательств.

"Я хочу увидеть дополнительные макроданные, которые подтвердят сильное восстановление, поскольку, на мой взгляд, мы уже зашли достаточно далеко, – объясняет Тим Кортни, инвестиционный директор Exencial Wealth Advisors. – Корпоративная отчетность за 4-й квартал была неплохим доказательством, однако для поддержки мощных ценовых сдвигов рынку нужна действительно хорошая отчетность и сильный экономический рост".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,2% под давлением туристического сектора. Немецкое правительство еще на четыре недели продлило карантин, охватив пасхальные праздники.

Турецкий основной индекс снизился на 0,1% после того, как на выходных президент Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу центробанка. С начала недели индекс потерял около 10%. Турецкая лира опустилась к доллару на 0,9% после падения на 7,5% в понедельник.

В Азии ведущие индексы также снизились. Shanghai Composite потерял 0,9%, Hang Seng понизился на 1,3%. США и их союзники ввели санкции против китайских чиновников из-за нарушения прав уйгуров – преимущественно мусульманской этнической группы.

Новозеландский доллар упал против доллара США на 1,9% после того, как правительство страны выдвинуло план охлаждения жилищного рынка с помощью корректировки налоговых льгот. Цены на жилье в Новой Зеландии за прошедший год выросли на двузначную величину, однако эти меры могут замедлить экономику.

— Авторы Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com, Amber Burton, Amber.Burton@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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