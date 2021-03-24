МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются вслед за падением американских бирж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США упали на фоне выступлений Пауэлла и Йеллен

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,22% — до 3369,78 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,32%, до 2168,78 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,98%, до 27934 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,32%, до 2995 пунктов, японский Nikkei 225 — на 2%, до 28417 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,59% — до 6785,3 пункта.

Ключевые индексы Уолл-стрит во вторник снизились на 0,8-1,1%. Давление на рынки, в частности, оказала слабая внутренняя статистика. Продажи новых домов в США в феврале упали на 18,2%, до 775 тысяч, при прогнозе в 875 тысяч.

Участников торгов также беспокоит ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю оказалось на 8% выше, чем неделей ранее, а число смертей — на 3%. ВОЗ отмечает, что число подтвержденных случаев коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд.

Из-за этого ряд стран, в частности, в Европе, ужесточают ограничительные меры. Так, в Германии общий карантин продлен до 18 апреля. Во Франции введены дополнительные ограничения в ряде департаментов страны.

Кроме того, рынки опасаются разгона инфляции, сказал агентству Блумберг партнер Brown Advisory LLC Дюн Торн (Dune Thorne). Ускорение роста цен может послужить сигналом для ужесточения политики центробанков, что, в свою очередь, негативно отразится на акциях.