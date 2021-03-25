25 марта — Dow Jones. Американские фондовые индексы в среду закрылись снижением. Инвесторы продолжали избавляться от акций технологических компаний, лидировавших на рынке в прошлом году. Европейские биржи выросли на статистике и удорожании нефти

Все три основных индекса закрылись на негативной территории, хотя начали торговый день ростом. В ходе торгов потери технологических акций увеличивались, оказывая давление на Nasdaq Composite и S&P 500. Dow Jones Industrial Average ушел в минус перед самым закрытием торгов.

На этой неделе рынки колеблются. Инвесторы пытаются разобраться в причинах волатильности, сохраняющейся на рынке американских гособлигаций. Фондовые управляющие также анализируют оценки акций, сформировавшиеся за время роста ведущих индексов США, которые с прошлого марта набрали более 70%.

Между тем инвесторы отмечают, что причина произошедшего в конце дня обвала индексов пока не ясна.

"Отступление рынка в конце дня стало неожиданностью, — говорит Крис Заккарелли, директор по инвестициям Independent Advisor Alliance. – У нас было типичное циклическое фондовое ралли".

В конечном итоге Dow упал на 3,09 пункта, или менее чем на 0,1%, до 32420,06, хотя в ходе сессии торговался с ростом более чем на 360 пунктов. S&P 500 закрылся снижением на 21,38 пункта, или на 0,5%, по 3889,14, тоже начав день с повышения.

Nasdaq Composite упал на 265,81 пункта, или 2%, до 12961,89. За два последних дня индекс показал самое большое падение с 4 марта.

Доходность 10-летних казначейских бумаг в среду снизилась четвертый день подряд, до 1,613% с 1,637% во вторник. На прошлой неделе она поднималась до 1,730%, тогда как в начале 2021 года была менее 1%.

Несмотря на комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк продолжит поддерживать экономику до тех пор, пока восстановление не будет более уверенным, фондовые управляющие также опасаются резкого ускорения инфляции, что может вынудить ФРС повысить процентные ставки или сократить покупки облигаций.

Во вторник Пауэлл сказал законодателям, что, по его мнению, налогово-бюджетные стимулы не окажут сильного или устойчивого влияния на инфляцию. Глава центрального банка также подчеркнул, что в случае необходимости ФРС может принять меры для сдерживания роста цен.

В среду Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен выступали в банковском комитете сената. Пауэлл сказал, что не обеспокоен ростом доходности гособлигаций, отметив, что этот рост является реакцией на новости о вакцинации от Covid-19 и рост экономики.

"Доходность изменилась очень быстро, это классический случай слишком резкой и избыточной динамики. Настолько завышенными ставки не были с 1994 года, – говорит портфельный управляющий PineBridge Investments Хани Редха. – На рынке в целом ждали, что ФРС будет сдерживать ставки в случае стремительного роста, но, ко всеобщему удивлению, этого не произошло".

Индекс Stoxx Europe 600 в среду закрылся почти без изменений, прибавив менее 0,1%. Инвесторы обеспокоены, что восстановление мировой экономики может занять больше времени, чем предполагалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 и продления локдаунов во многих странах.

На рынках Азии наблюдался спад, который возглавили индексы Гонконга и Японии, потерявшие за день свыше 2%. Гонконгский Hang Seng перешел в зону коррекции, отступив от февральского пика более чем на 10%.

— Авторы Will Horner, William.Horner@wsj.com и Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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