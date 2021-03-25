МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне экономической неопределенности, вызванной ухудшением ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи закрылись снижением второй день подряд

По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,01% — до 3366,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 2165,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,17%, до 27869,75 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,15%, до 3000,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,95%, до 28673 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,04% — до 6775,8 пункта.

Последние несколько недель на рынках преобладают факторы, негативно отражающиеся на динамике акций. Участников торгов беспокоит вновь ухудшающаяся ситуация с коронавирусом, на фоне которой вводятся новые ограничения. Такая обстановка рождает краткосрочные риски для восстановления экономики, на которое надеялись инвесторы с внедрением вакцин.

При этом аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes) отмечает агентству Франс Пресс, что риски для краткосрочных перспектив экономики заставляют инвесторов беспокоиться также и за долгосрочное восстановление экономики.

Также аналитик заметил, что давление на рынки Азии вызывают и напряженные отношения между Китаем и США. Иннес считает, что "борьба двух экономических гигантов" за лидерство не только в сфере поставок, но также и в области интернет-технологий является тревожным сигналом для рынков.

В то же время японский Nikkei коррекционно растет почти на 1% после нескольких дней активного снижения. По итогам предыдущих торговых сессий индекс упал на 6%.