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Московская биржа начинает расчет нового индекса
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Мосбиржа 26 марта начинает расчет "Индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов", инструменты на базе которого станут доступными для инвестиций... ПРАЙМ, 25.03.2021
индексы, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мосбиржа 26 марта начинает расчет "Индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов", инструменты на базе которого станут доступными для инвестиций пенсионных фондов, следует из сообщения торговой площадки.
Поясняется, что в базу расчета индикатора входят акции российских эмитентов, продемонстрировавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
"Новый индекс учитывает требования регулирования о негосударственных пенсионных фондах, что делает возможным инвестирование пенсионных накоплений в корзину бумаг индекса или финансовый продукт, базовым активом которого может выступить новый индикатор", — также говорится в сообщении биржи.
А помимо этого ценового индекса, начнется расчет и публикация версии индекса "полной доходности" — "Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты, сообщает биржа.