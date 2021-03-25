МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Мосбиржа 26 марта начинает расчет "Индекса Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов", инструменты на базе которого станут доступными для инвестиций пенсионных фондов, следует из сообщения торговой площадки.

"Московская биржа

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Поясняется, что в базу расчета индикатора входят акции российских эмитентов, продемонстрировавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

"Новый индекс учитывает требования регулирования о негосударственных пенсионных фондах, что делает возможным инвестирование пенсионных накоплений в корзину бумаг индекса или финансовый продукт, базовым активом которого может выступить новый индикатор", — также говорится в сообщении биржи.

А помимо этого ценового индекса, начнется расчет и публикация версии индекса "полной доходности" — "Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности", который будет рассчитываться с использованием аналогичной базы расчета, но учитывать также дивидендные выплаты, сообщает биржа.