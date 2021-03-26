МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу значительно растут вслед за подъемом на американских рынках, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи умеренно выросли на заявлениях Байдена

По состоянию на 7.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,37% — до 3409,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,94%, до 2208,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,98%, до 27173,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,9%, до 3035,29 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,58%, до 29183 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6826,3 пункта.

Рынки Азии повторяют положительную динамику рынков США, которые по итогам торгов четверга выросли в пределах 0,6%. Поддержку индексам оказали сильные данные по рынку труда.

Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю упало на 97 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 684 тысяч. Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые с середины марта 2020 года.

В то же время стратег-аналитик Verdence Capital Advisors Меган Хорнман (Megan Horneman) отмечает, что рынки по-прежнему ориентируются на динамику потребительских цен в мире и их влияние на базовые ставки. В последнее время инвесторов беспокоило ускорение инфляции, которое впоследствии может привести к ужесточению денежно-кредитной политики мировых центробанков.

"Рынки находятся в застое, когда они по-прежнему в некоторой степени ориентируются на изменение процентных ставок. На данный момент мы пытаемся увидеть какие-либо глобальные новости, которые смогли бы стать следующим влияющим фактором", — цитирует Хорнман агентство Блумберг.