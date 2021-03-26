МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Московская биржа с 5 апреля начинает расчет новых отраслевых индексов – информационных технологий и строительных компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Санкт-Петербургская биржа начинает торги евробондами Telegram

"5 апреля 2021 года Московская биржа начинает расчет новых отраслевых индексов – индекса информационных технологий и индекса строительных компаний, а также их версий полной доходности", — говорится там же.

Новые индикаторы будут демонстрировать динамику развития указанных отраслей российской экономики и предоставят частным и институциональным инвесторам дополнительные возможности при анализе стратегий работы на рынке ценных бумаг, поясняется в сообщении.

Как уточняет биржа, в состав индекса информационных технологий войдут акции "Яндекса" и депозитарные расписки Mail.ru Group, HeadHunter и Ozon. Московская биржа вводит новый индекс

В базу расчета индекса строительных компаний будут включены акции ГК "Самолет", ГК "ПИК", группы ЛСР и группы "Эталон", сообщается там же.

"Расчет отраслевых индексов предусмотрен вступающей 5 апреля в силу новой редакцией методики расчета индексов акций Московской биржи. Также в соответствии с методикой меняется алгоритм формирования баз расчета отраслевых индексов. Теперь для включения акции в отраслевой индекс ее вес должен быть не менее 0,6% (в настоящее время 0,5%), акция исключается из индекса при ее весе менее 0,4%", — отмечается в сообщении.