МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На фондовый рынок в апреле оказывать влияние будут те же факторы, что и в марте, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Ключевым фактором станут темпы распространения COVID-19 и появления новых штаммов вируса, способных привести к мощным локдаунам.

"Ситуацию удается сдерживать при помощи вакцинации и во многом восстановление экономики будет зависеть от стабильных поставок вакцин для жителей различных стран. Именно фактор пандемии давит сейчас на нефтяные котировки, которые торгуются ближе к 60 долларам США с незначительным ростом из-за инцидента с сухогрузом в Суэцком канале", — отметил эксперт.

По мнению аналитиков, акции нефтяных компаний и котировки может поддержать новое решение стран ОПЕК+: они должны договориться относительно добычи на ближайшие месяцы. В апреле, согласно мартовским договоренностям, продолжают действовать ограничения.

Еще одним фактором поддержки фондового рынка выступает большое финансовое вливание со стороны ФРС США.

"Поддержка бизнеса помогает мировой экономике восстановиться быстрее, положительно влияя и на Московскую биржу. Также на нее оказывают влияние азиатские индексы и успехи стран АТР", — отметил он.

Но главное, на что стоит обращать внимание инвесторам — новости о введении жестких карантинных мер в странах Евросоюза.

Сейчас индекс Мосбиржи растет, на минувшей неделе он прибавил 0,4% до 3489,83 п.

Активно растут акции UC Rusal, Норникеля, ММК, НЛМК и других производителей.

В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи составит 3460-3550 пунктов.