Эксперт рассказал, каким будет фондовый рынок в апреле
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. На фондовый рынок в апреле оказывать влияние будут те же факторы, что и в марте, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Ключевым фактором станут темпы распространения COVID-19 и появления новых штаммов вируса, способных привести к мощным локдаунам.
"Ситуацию удается сдерживать при помощи вакцинации и во многом восстановление экономики будет зависеть от стабильных поставок вакцин для жителей различных стран. Именно фактор пандемии давит сейчас на нефтяные котировки, которые торгуются ближе к 60 долларам США с незначительным ростом из-за инцидента с сухогрузом в Суэцком канале", — отметил эксперт.
По мнению аналитиков, акции нефтяных компаний и котировки может поддержать новое решение стран ОПЕК+: они должны договориться относительно добычи на ближайшие месяцы. В апреле, согласно мартовским договоренностям, продолжают действовать ограничения.
Еще одним фактором поддержки фондового рынка выступает большое финансовое вливание со стороны ФРС США.
"Поддержка бизнеса помогает мировой экономике восстановиться быстрее, положительно влияя и на Московскую биржу. Также на нее оказывают влияние азиатские индексы и успехи стран АТР", — отметил он.
Но главное, на что стоит обращать внимание инвесторам — новости о введении жестких карантинных мер в странах Евросоюза.
Сейчас индекс Мосбиржи растет, на минувшей неделе он прибавил 0,4% до 3489,83 п.
Активно растут акции UC Rusal, Норникеля, ММК, НЛМК и других производителей.
В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи составит 3460-3550 пунктов.
https://1prime.ru/Index/20210330/833345684.html