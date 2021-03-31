31 марта — Dow Jones. Американские фондовые во вторник снизились. Инвесторы продавали государственные облигации и дорогостоящие акции технологических компаний, которые ранее уверенно росли на фоне низкой облигационной доходности. Биржи Европы выросли в пределах 1,3%

Акции Microsoft, Apple, Amazon.com и Facebook снизились, оказав давление на фондовый рынок в целом. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась и держится возле самых высоких уровней с января 2020 года. Улучшение экономических перспектив и опасения насчет роста инфляции снижают спрос на государственные облигации США, которые считаются одним из самых надежных активов в мире.

Индекс S&P 500 упал на 12,54 пункта, или 0,3%, до 3958,55 пункта. Это на 0,4% ниже рекордно высокого уровня, достигнутого на прошлой неделе. Dow Jones Industrial Average упал на 104,41 пункта, или 0,3%, до 33066,96 пункта. Nasdaq Composite упал на 14,25 пункта, или 0,1%, до 13045,39 пункта.

Доходность 10-летни казначейских облигаций США выросла до 1,724% с 1,721% в понедельник.

В начале года доходность государственных облигаций США составляла всего 0,915%. Ее резкий рост ослабил спрос на акции технологических компаний, так как их высокие оценки во многом продиктованы надеждами на рост в далеком будущем. Акции Apple и Amazon, которые в прошлом году резко выросли, в этом году сдают позиции.

"Настолько высокий рост облигационной доходности с начала года сказывается на активах, рассчитанных на долгосрочную перспективу, в том числе на бумагах технологических компаний", – пояснил инвестиционный директор American Beacon Advisors Пол Кавазос.

Возглавляют рост в составе S&P 500 в этом году акции компаний, которые сильнее других выиграют от восстановления экономики, включая акции нефтегазовых компаний, промышленных корпораций и банков. Например, бумаги American Airlines Group и United Airlines Holdings во вторник набрали свыше 3%.

Однако торговля с расчетом на экономический подъем в последние дни также дала сбой из-за растущих опасений насчет того, что рост заболеваемости Covid-19, новые штаммы коронавируса и проблемы с массовой вакцинацией могут стать помехами для восстановления экономики. Представители администрации Джо Байдена предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса, рост числа поездок и смягчение ограничений могут привести к росту числа заболевших и скончавшихся от Covid-19.

"Остаются вопросы насчет программы вакцинации: достаточно ли ее, чтобы нивелировать риск очередной волны Covid-19? Рост числа заболевших может поставить восстановление экономики под угрозу, – говорит инвестиционный директор Brooks Macdonald Эдвард Парк. – Некоторые надеялись, что ситуация нормализуется к лету, но сейчас уверенности в этом нет".

Инвесторы пытаются оценить последствия программы стимулирования экономики, предложенной президентом США Джо Байденом. Он намерен направить на эти цели свыше триллиона долларов. Не исключено, что повышение расходов будет сопровождаться повышением налогов, что также окажет влияние на состояние экономики.

Фондовые управляющие также продолжают следить за последствиями проблем в фонде Archegos Capital Management, который в последние дни продал акции на сумму свыше 30 млрд долларов. Потери этого хедж-фонда вынудили банки, которые вели с ним торговые операции, закрывать свои позиции. Банки предупредили, что также могут понести потери.

"Все пытаются понять, каким будет следующий удар, кто еще из инвестиционных банков замешан в этом деле, – говорит инвестиционный директор GAM Investments Чарльз Хепворт. – Вряд ли это системная проблема. Думаю, последствия будут ограниченными и не похожими на эпизод с крахом Lehman".

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 0,7%. Большинство азиатских фондовых индексов выросли. Южнокорейский Kospi набрал 1,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite – на 0,6%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Karen Langley at karen.langley@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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