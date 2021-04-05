2021-04-05T17:37:28+03:00
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2021
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Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг рекорда
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте увеличился до 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for... ПРАЙМ, 05.04.2021
сша, деловая активность, индексы, новости, экономика, рынки, макроэкономика, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте увеличился до 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 58,5%. Значение марта стало рекордным с момента начала ведения статистики.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 57,2% с уровня февраля в 52,7%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.