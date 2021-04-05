МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте увеличился до 63,7% с февральских 55,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Фьючерсы на индексы США растут на данных с рынка труда

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 58,5%. Значение марта стало рекордным с момента начала ведения статистики.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны вырос до 57,2% с уровня февраля в 52,7%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.