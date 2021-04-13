МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до 70,7 пункта с 76,6 пункта в марте, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Фондовые биржи Европы в основном растут вслед за рынками Азии

Аналитики, опрошенные порталом Daily Fx, ожидали роста индикатора до 79 пунктов.

Это также первое падение индекса с осени, как отмечает организация.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в апреле вырос до минус 48,8 пункта с мартовского значения в минус 61 пункта. Аналитики прогнозировали рост индикатора лишь до минус 53 пунктов.

"Эксперты финансового рынка находятся в несколько меньшей эйфории, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, индикатор экономических настроений ZEW все еще находится на очень высоком уровне, а текущая ситуация оценивается гораздо более позитивно, чем в марте", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в апреле увеличился до минус 65,5 пункта с минус 69,8 пункта месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий — снизился до 66,3 пункта с 74 пункта в марте.