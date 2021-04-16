МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы ростом после подъема на биржах США днем ранее и на данных о рекордном квартальном росте экономике Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8%, до 3426,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,6%, до 2220,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — также на 0,6%, до 28969,71 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,13%, до 3198,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 7063,5 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,14%, до 29683,37 пункта.

Трейдеры обратили внимание на данные о том, что ВВП Китая в первом квартале вырос на рекордные 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средневзвешенный курс доллара к 11.30 мск снизился до 75,55 рубля

Такая цифра объясняется низким базовым показателем прошлого года (произошёл восстановительный рост). Поэтому аналитики ожидают замедления роста экономики Китая с этого рекордного уровня и предполагают, что власти могут сохранить меры ее "поддержки". "В будущем рост Китая замедлится, и это, скорее всего, удержит власти от слишком быстрого ужесточения политики", — сказал агентству Франс Пресс аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).

Кроме того, настроения инвесторов Азии поддержал тот факт, что биржевые индексы США в четверг обновили в очередной раз рекорды после выхода позитивной отчетности американских банков.

В Японии же, как сказал брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto), инвесторы в основном занимали выжидательную позицию в преддверии встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента США Джо Байдена. Саммит лидеров Японии и США запланирован на 16 апреля. Основными темами для обсуждения станут такие "глобальные" вопросы, как борьба с коронавирусом, изменения климата, а также мировая экономика.