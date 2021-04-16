МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 7017,43 пункта, французский CAC 40 — на 0,34%, до 6255,24 пунктов, немецкий DAX — на 0,75%, до 15369,8 пункта.

В пятницу трейдеры отыгрывают корпоративные новости. Немецкий автоконцерн Daimler сообщил, что ожидает значительного улучшения своих финансовых показателей в первом квартале из-за увеличения продаж подразделения Mercedes-Benz, особенно в Китае. Daimler прогнозирует прибыль до выплаты процентов и налогов за первый квартал на уровне 5,75 миллиарда евро. Акции компании на новостях дорожают на 2,5%. Средневзвешенный курс доллара к 11.30 мск снизился до 75,55 рубля

Европейские инвесторы также обратили внимание на положительную динамику закрытия бирж Азии, которые по итогам торгов пятницы выросли в пределах 0,9%. Поддержку индексам оказали сильные данные по ВВП Китая.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по еврозоне. Так, годовая инфляция в странах этого валютного блока в марте, по окончательной оценке, ускорилась до 1,3% с 0,9% месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой. А профицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале вырос немного хуже прогноза — до 17,7 миллиарда евро с 6,3 миллиарда в январе.